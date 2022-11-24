В Uniper заявили, что необходимо увеличить капитал на €25 млрд дополнительно

Немецкая энергетическая компания Uniper нуждается в росте капитала на €25 млрд для стабилизации. Об этом сообщается на сайте организации.

«Для стабилизации компании понадобится дополнительное увеличение капитала на €25 млрд», — отметили в пресс-релизе.

Там также указали, что 19 декабря состоится собрание акционеров, где будут обсуждаться условия помощи ос стороны властей Германии.

В начале ноября Uniper сообщила, что получила чистый убыток €40 млрд за девять месяцев 2022 года из-за сокращения, а затем и полной остановки поставок топлива из России. При этом за первые девять месяцев 2022 года компания получила выручку в размере €213,3 млрд. Показатель стал в 2,7 раза выше относительно аналогичного периода 2021 года.

Ранее на этой неделе пресс-служба немецкого энергоконцерна Uniper сообщила, что российская государственная энергетическая компания «Газпром» полностью прекратила поставки газа.

В середине сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники в кабмине ФРГ написало, что правительство Германии рассматривает возможность национализации энергетического концерна Uniper, повысив свою долю владения акциями с 30% до 50%.