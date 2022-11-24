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В Центробанке заявили об откате валютных сбережений россиян к уровню 2012 года

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Валютные сбережения российских граждан по состоянию на 1 ноября обновили минимальный уровень 2012 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

Отмечается, что в настоящее время остатки накоплений россиян на счетах и депозитах в валюте упали до $60 млрд. При этом на 1 октября валютные вклады в долларовом выражении составляли $63,4 млрд, за октябрь они уменьшились еще на $3,7 млрд. По состоянию на 1 февраля 2012 года там хранилось $69,2 млрд.

По мнению директора «Газпромбанк Private Banking» Егора Сусина, отток капитала может быть связан с тем, что россияне отказываются от «токсичных» валют и отдают предпочтение рублю, китайскому юаню. Кроме того, граждане переводят валюту на счета и депозиты в зарубежных банках.

Ранее сообщалось, что отток денежных средств с валютных депозитов продолжится из-за сохраняющихся рисков по отношению к валютам недружественных стран.

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