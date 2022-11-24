Bloomberg: Польша и Прибалтика посчитали «слишком щедрым» потолок на нефть из РФ в $65

Польша и страны Балтии не захотели согласовывать потолок цен на российскую нефть в районе $65 за баррель, назвав это предложение слишком щедрым для Москвы. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источники.

«Исполнительный орган ЕС предложил уровень в 65 долларов за баррель, который Польша и страны Балтии отвергли как слишком щедрый по отношению к Москве», — указали источники агентства.

23 ноября заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев заявил, что Минфин США в своих разъяснениях по поводу предельных цен на нефть из России учел все возможные лазейки и способы обхода.

До этого агентство Reuters со ссылкой на сообщение высокопоставленного представителя Министерства финансов США сообщило, что Соединенные Штаты Америки после введения потолка цен на российскую нефть намерены корректировать стоимость сырья несколько раз в год, а не каждый месяц.

Ранее ТАСС со ссылкой на содержание документа Министерства финансов США сообщил, что Соединенные Штаты Америки не станут включать в предельную цену на российскую нефть расходы на транспортировку сырья, а также услуги страхования.