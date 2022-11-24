Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Аналитик Васильев заявил о выгодности курса доллара и евро для покупки сейчас

close
100%
Depositphotos

Курсы евро и доллара для покупки сейчас стали значительно выгоднее из-за низкой разницы между покупкой и продажей валюты. Об этом «Прайм» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«По сравнению с весенним ажиотажем и осенним всплеском спред между покупкой и продажей долларов сейчас снизился. Причем это относится как к безналичным, так и наличным долларам и евро. В этом смысле валюту теперь выгоднее покупать», — отметил Васильев.

По его словам, сейчас наблюдается снижение интереса со стороны россиян к доллару и евро из-за антироссийских санкций. Кроме того, политика России направлена на уход от использования валют недружественных стран и переход на валюты дружественных.

Он добавил, что сейчас лучше всего держать свои сбережения в валютах дружественных стран, так как на них нет санкционных рисков. Например, некоторые акции российских компаний на Мосбирже в юанях могут принести доходность в 3–4%.

В конце октября аналитик КСП «Капитал УА» Михаил Беспалов заявил, что курс американской валюты более 70 рублей можно будет наблюдать лишь в 2023 году. По его словам, в России обсуждают возвращение бюджетного правила с использованием валют дружественных стран. Это предполагает возобновление покупок иностранной валюты Минфином, если цены на энергетические ресурсы, поставляемые из-за рубежа, окажутся выше определенного уровня.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть