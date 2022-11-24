Аналитик Васильев заявил о выгодности курса доллара и евро для покупки сейчас

Курсы евро и доллара для покупки сейчас стали значительно выгоднее из-за низкой разницы между покупкой и продажей валюты. Об этом «Прайм» заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«По сравнению с весенним ажиотажем и осенним всплеском спред между покупкой и продажей долларов сейчас снизился. Причем это относится как к безналичным, так и наличным долларам и евро. В этом смысле валюту теперь выгоднее покупать», — отметил Васильев.

По его словам, сейчас наблюдается снижение интереса со стороны россиян к доллару и евро из-за антироссийских санкций. Кроме того, политика России направлена на уход от использования валют недружественных стран и переход на валюты дружественных.

Он добавил, что сейчас лучше всего держать свои сбережения в валютах дружественных стран, так как на них нет санкционных рисков. Например, некоторые акции российских компаний на Мосбирже в юанях могут принести доходность в 3–4%.

В конце октября аналитик КСП «Капитал УА» Михаил Беспалов заявил, что курс американской валюты более 70 рублей можно будет наблюдать лишь в 2023 году. По его словам, в России обсуждают возвращение бюджетного правила с использованием валют дружественных стран. Это предполагает возобновление покупок иностранной валюты Минфином, если цены на энергетические ресурсы, поставляемые из-за рубежа, окажутся выше определенного уровня.