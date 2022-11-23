Яндекс Маркет предоставит продавцам дополнительные средства на развитие бизнеса

Яндекс Маркет запустит программу поддержки продавцов, которая поможет им увеличить оборотный капитал и ускорить развитие бизнеса. Об этом на конференции для продавцов «E-com Сфера» сообщил руководитель финансового планирования и контроля Яндекс Маркета Владислав Склянов.

По словам представителя компании, магазины, которые активно торгуют на маркетплейсе, смогут получить от Маркета дополнительные средства на развитие бизнеса.

«Это не кредит, для получения денег не нужно подписывать документы. Маркетплейс также не будет брать залог — то есть даже те товары, которые хранятся на складах Яндекс Маркета, не будут использованы в качестве залога», — пояснил Владислав Склянов.

Он уточнил, что в личном кабинете продавца появится информация о доступном лимите. Эти деньги можно будет использовать на любые цели, в том числе на пополнение оборотных средств, выплату зарплат сотрудникам, дополнительную закупку товаров и т. д.

При оформлении услуги можно выбрать, на сколько частей разбить сумму для возврата — например, на три или шесть. От этого будет зависеть сумма, которая будет вычитаться из будущих выплат, получаемых магазином за проданные на площадке товары.

В Яндекс Маркете уточняют, что планируют начать тестирование продукта до конца года.