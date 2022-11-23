Госдума приняла закон об увеличении прожиточного минимума

На пленарном заседании 23 ноября Госдума приняла в третьем, заключительном чтении правительственный законопроект, устанавливающий прожиточный минимум в 2023 году в России на уровне 14 375 руб., сообщает ТАСС.

Законом величина прожиточного минимума устанавливается в зависимости от прогнозируемой границы бедности по итогам 2023 года (14 375 руб.) и 2024 года (15 049 руб.).

Инициатива была внесена правительством РФ на рассмотрение палаты 28 сентября, в первом чтении депутаты одобрили законопроект 26 октября, во втором — 22 ноября.

Согласно опросу сервиса SuperJob, россияне хотели бы МРОТ от 33700 руб. до 43500 руб., в зависимости от региона.

Глава Минтруда России Антон Котяков заявлял, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум с 1 января 2023 года станут выше инфляции.