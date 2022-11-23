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Экономист назвала действенный способ накопить на безбедную старость

Экономист Минчичова: чтобы накопить на сытую старость нужно откладывать маленькие суммы

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Depositphotos

Чтобы накопить на безбедную старость, стоит опробовать игровой подход, откладывая маленькие суммы. Об этом рассказала замдиректора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве России Валерия Минчичова, слова которой приводит iReactor.

По ее словам, можно откладывать деньги по нарастающей, то есть в первый день положить в копилку 10 руб., на второй — 20, увеличивая таким образом сумму до 150 руб. После 15-го дня эксперт советует начать уменьшать сумму в обратном порядке, накопив к концу месяца 2400 руб.

Накопленные деньги Минчичова рекомендует перевести на накопительный счет. При этом, по ее словам, не важно, в какой форме делать сбережения — в наличной или безналичной.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как сохранить деньги. Она отметила, что средства порой «утекают» незаметно из-за отсутствия планирования бюджета: спонтанные покупки, приобретение ненужных вещей. Как следствие, после этого приходится переходить в «режим жесткой экономии».

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