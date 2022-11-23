Business Insider: жители Польши начали раскупать электрогенераторы и оборудование для отопления

Жители Польши начали скупать всевозможные товары для отопления и производства энергии на фоне энергокризиса, увеличив спрос на некоторые виды товаров на 1519%. Об этом пишет Business Insider Polska.

«Изменились цены и популярность многих продуктов. В среднем покупки подорожали немного — чуть более 6%, — но в некоторых категориях рост составил более 40%. Интерес к продуктам, связанным с отоплением, значительно возрос. То есть текущая ситуация на энергорынке влияет на электронную коммерцию», — отметили в публикации.

По данным издания, ссылающегося на отчет Ceneo, спрос на генераторы электроэнергии вырос на невероятные 1519%. То есть покупатели хотят защититься от последствий энергокризиса. При этом похожий спрос наблюдался и в августе, когда стоимость газа резко выросла.

В середине ноября портал Yeni Şafak сообщал, что Турция с начала 2022 года увеличила поставки зимней продукции и одеял в Европу на 30% на фоне энергетического кризиса в регионе. Эксперты рынка сошлись во мнении, что с начала года действительно произошел скачок продаж в Европу в области зимней продукции и одеял. Причем больше всех теплыми вещами закупается Германия. Следом закупки стали увеличивать Греция и Польша.