В Совфеде рассказали об «афере США» с российской нефтью

Заместитель главы экономического комитета Совета Федерации России Иван Абрамов заявил, что Соединенные Штаты, вводя ограничения на закупки российской нефти, оставляют возможности для продажи энергоресурсов через свои подставные фирмы странам ЕС по наиболее высокой цене. Об этом пишет РИА Новости.

«Это является очередной аферой США, в итоге европейцы будут покупать нашу же нефть, газ через посредников — подставные американские фирмы», — сказал парламентарий, отметив, что США пытаются таким образом получить «огромные прибыли».

По его мнению, американцы стараются создать некую схему «лидерства» на европейском рынке в сфере продажи энергоресурсов.

Сенатор также заявил, что Россия намерена искать прямые контракты для реализации своих энергетических ресурсов. Для этих целей страна наращивает поставки нефти в Китай, Индию и другие страны.

«Будем развивать внутренний рынок, заниматься переработкой энергоресурсов», — заключил он.

Накануне Bloomberg сообщило, что власти США стремятся установить потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель, чтобы сохранить поставки российского топлива на мировые рынки.

В свою очередь, Абрамов заявлял, что желание США установить предельные цены на нефть из России приведет лишь к подорожанию топлива для самих Штатов.