Bloomberg: ЕС предложил переходный период в 45 дней после ввода потолка цен на нефть РФ

Европейский союз (ЕС) предложил переходный период сроком в 45 дней после ввода потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

По информации агентства, льготный период будет применяться к нефти, загруженной до 5 декабря, когда должен вступить в силу потолок цен, и разгруженной до 19 января 2023 года.

Отмечается также, что уровень ценового потолка может составить выше обсуждаемого западными странами интервала в $40-60 за баррель, в связи с чем Евросоюз также предлагает 90-дневный переходный период в случае любых изменений уровня ценовых ограничений.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что США и их союзники могут согласовать потолок на российскую нефть на уровне около $60 за баррель 23 ноября.

По данным собеседников издания, ценовой потолок, который также может быть установлен на уровне $70, на данный момент является центральной санкционной мерой Запада против России.