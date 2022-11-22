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«Евротройка»: увеличение производства урана в Иране нельзя объяснить гражданскими нуждами

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ranian Presidency Office, Mohammad Berno/AP

Решение иранских властей об увеличении производства в стране высокообогащенного урана не может объясняться гражданскими нуждами. Об этом говорится в совместном заявлении «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции), опубликованном на сайте британского Министерства иностранных дел.

В документе подчеркивается, что особую тревогу у «евротройки» вызывает решение Ирана увеличить производство высокообогащенного урана на подземном ядерном объекте Фордо, поскольку такой шаг является вызовом глобальной системе нераспространения ядерного оружия.

«Этот шаг несет в себе значительные риски, связанные с возможностью ядерного распространения, и не может быть убедительно объяснен гражданскими нуждами», — сказано в заявлении «евротройки».

Ранее агентство Reuters сообщало, что США, «евротройка» (Великобритания, Франция, Германия) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) ждут от Ирана срочных объяснений о найденных ранее на трех его ядерных объектах частицах урана. Как говорится в предварительном тексте резолюции, на которое ссылалось агентство, стороны «глубоко озабочены» тем, что вопрос об обнаруженных на иранских объектах частицах урана остается нерешенным.

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