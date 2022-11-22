Премьер Украины Шмыгаль допустил аварийные отключения электричества из-за морозов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль допустил, что в стране возможны аварийные отключения электроснабжения из-за наступления холодов. Его слова на заседании правительства 22 ноября передает ТАСС.

Как отметил Шмыгаль, ситуация с электричеством на Украине остается сложной, но контролируемой.

«Действуют графики отключений. Пытаемся их уменьшить по времени, но начались морозы, и мы видим, что потребление электричества растет. Потому, к сожалению, в отдельных ситуациях не исключаем и аварийных отключений», — сказал украинский премьер.

По словам Шмыгаля, экономия электроэнергии является критически важной мерой в этих условиях, и она позволит избежать внеплановых отключений.

Глава украинского правительства также уточнил, что, по предварительным оценкам, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» понесла от боевых действий убытки на более чем 70 млрд гривен (около $1,9 млрд).

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы Украины выведена из строя после ракетных ударов.

Он подчеркнул, что в связи с этим страна нуждается в дополнительной поддержке европейских партнеров в сфере энергетики и «дополнительных финансовых ресурсов для покупки дополнительных объемов газа». По его словам, 15 ноября российские Вооруженные силы выпустили по Украине около 100 ракет.