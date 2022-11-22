Капитал: Болгария осознала возможный проигрыш в случае арбитража с «Газпромом»

В Болгарии осознали свое тяжелое положение в случае арбитража с «Газпромом» на фоне новостей о том, что российская компания выиграла арбитражное дело против финского Gasum за неуплату в рублях. Об этом пишет болгарское издание «Капитал».

В публикации отметили, что для Болгарии этот спор имеет большое значение, поскольку решение арбитража, вынесенное на прошлой неделе в Стокгольме, открывает общеевропейские дебаты: имеет ли решение европейских компаний не платить в рублях юридическую силу, и должны ли они будут платить неустойку.

По данным издания, Болгария также отказалась платить «Газпрому» в рублях. При этом стоимость недопоставленного газа по контракту составляет около €1,8 млрд. При этом юристы указали на то, что в случае каких-либо споров покупатели должны оплачивать поставки в согласованных ранее валютах. Поэтому решение получать оплату в рублях с российской стороны не является основанием для отказа поставлять газ.

В статье добавили, что, скорее всего, дальнейшие решения не будут приниматься в пользу «Газпрома», однако в случае поставок в Болгарию основную роль может сыграть и политический фактор. Например, ранее исполняющий обязанности министра энергетики Росен Христов и новый глава «Булгаргаза» Деница Златева пытались возобновить переговоры по поставкам газа из России, после чего оказались от этого, заявив, что в стране все хорошо и без российского топлива.

18 ноября аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что финская компания Gasum в будущем может вернуться к закупкам трубопроводного газа из России. По его словам, когда перед Финляндией встал вопрос по поводу оплаты газа в рублях, она была одной из первых стран, которая обсуждала этот вопрос. Поэтому финнов, скорее всего, убеждали в том, что большинство потребителей не будет ничего платить в рублях. Однако в реальности все оказалось по-другому.