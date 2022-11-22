Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: на Украине разработали план действий при блэкауте

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все операторы критической инфраструктуры и органы власти Украины проинформированы о действиях в ситуации возможного блэкаута. Его слова в ходе брифинга 22 ноября передает РИА Новости.

«В «Укрэнерго» и другие энергетические компании, готовясь к наихудшим сценариям, провели соответствующие тренинги и подготовительные мероприятия для того, чтобы, когда такое событие, произойдет, все прекрасно знали – кто, что делает, каким образом будем быстро восстанавливать нашу работу энергосистемы», — рассказал Кудрицкий.

По словам главы правления «Укрэнерго», о действиях в случае блэкаута проинформированы не только энергетики, но и другие операторы критической инфраструктуры — газотранспортной и транспортной, органов госвласти на всех уровнях.

7 ноября Владимир Кудрицкий заявлял, что вероятность блэкаута на территории Украины зависит от интенсивности обстрелов, и энергетики делают все, чтобы этого не допустить.

По словам директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, на восстановление энергосистемы в случае тотального отключения электроэнергии по всей Украине потребуется от трех до десяти дней.