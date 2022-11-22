Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: на Украине разработали план действий при блэкауте

close
100%
Andrew Kravchenko/AP

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что все операторы критической инфраструктуры и органы власти Украины проинформированы о действиях в ситуации возможного блэкаута. Его слова в ходе брифинга 22 ноября передает РИА Новости.

«В «Укрэнерго» и другие энергетические компании, готовясь к наихудшим сценариям, провели соответствующие тренинги и подготовительные мероприятия для того, чтобы, когда такое событие, произойдет, все прекрасно знали – кто, что делает, каким образом будем быстро восстанавливать нашу работу энергосистемы», — рассказал Кудрицкий.

По словам главы правления «Укрэнерго», о действиях в случае блэкаута проинформированы не только энергетики, но и другие операторы критической инфраструктуры — газотранспортной и транспортной, органов госвласти на всех уровнях.

7 ноября Владимир Кудрицкий заявлял, что вероятность блэкаута на территории Украины зависит от интенсивности обстрелов, и энергетики делают все, чтобы этого не допустить.

По словам директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, на восстановление энергосистемы в случае тотального отключения электроэнергии по всей Украине потребуется от трех до десяти дней.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть