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Украина ищет оборудование для ремонта энергосистемы

Глава «Укрэнерго» попросил у мировых партнеров найти оборудование для ремонта энергосистем

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Depositphotos

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что Украина разыскивает оборудование для ремонта поврежденных объектов энергосистемы «по всему миру». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обращаемся за помощью к нашим партнерам, чтобы они нашли для Украины дополнительное оборудование для замены и ремонта сетей», — заявил Кудрицкий.

По его словам, до начала спецоперации Украина создала «наибольший запас в мире» электроэнергетических материалов и оборудования, но весь запас пришлось использовать для восстановлении энергосистемы после первой волны ракетных ударов.

Кудрицкий пояснил, что такое оборудование «пытаются найти по всему миру», но это сложный процесс, так как класс напряжения, который используется на Украине, специфичен для СНГ и не совпадает с классом напряжения в европейских странах.

Ранее на Украине описали три возможных сценария развития ситуации с энергоснабжением.

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