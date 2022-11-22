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Мишустин призвал активнее привлекать малый и средний бизнес к поставкам для нужд СВО

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал активнее вовлекать малые и средние предприятия в обеспечение поставок для нужд специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо активнее вовлекать в процессы поставки материально-технических средств большее число предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса», — сказал премьер.

Он отметил, что только часть необходимой для СВО продукции производится на специализированных предприятиях, а остальное могут «освоить и частные компании».

Ранее президент России Владимир Путин поручил привести нормативы обеспеченности Вооруженных сил России материальными средствами в соответствие с реальными нуждами, которые возникли по ходу специальной военной операции на Украине. Российский лидер также дал указание сформировать механизм оперативного обмена информацией между производителями оружия и подразделениями, которые принимают участие в спецоперации.

Все новости на тему:
Операция на Украине
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