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WSJ: цифровой юань способен подорвать финансовое господство США

WSJ: китайский цифровой юань угрожает финансовому господству и гегемонии США

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Depositphotos

Китайский цифровой юань угрожает господству американского доллара и гегемонии США. Об этом написал обозреватель Кевин Уорш в материале для газеты The Wall Street Journal.

По мнению Уорша, расширение влияния Китая создаст биполярный мир и приведет к сокращению американского долларового доминирования.

«Американское политическое руководство должно внимательно отнестись к происходящему и в ответ создать усиленную форму доллара, который будет служить национальным интересам», — полагает автор материала.

Обозреватель также призвал администрацию президента США Джо Байдена к созданию версии цифрового доллара для конкуренции с Пекином и закрепления страны в позиции лидера мировой экономической системы.

В середине июля эксперты факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ назвали несколько факторов, которые указывают на ослабевание роли доллара в мире. В их числе — расширение использования цифровых валют со стороны Китая и России.

Китай начал внедрять цифровую валюту в конце 2019 года. Сейчас ее используют при транзакциях между национальными и иностранными компаниями, а также в повседневной жизни. Банк России планирует начать тестирование цифрового рубля с реальными клиентами с апреля 2023 года.

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