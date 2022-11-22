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Эксперт раскрыла секрет парфюма с феромонами

«Известия»: в России за год в четыре раза выросли продажи духов с феромонами

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Depositphotos

С января по сентябрь текущего года россияне купили 1,6 млн флаконов духов с феромонами, в прошлом году за первые девять месяцев было продано чуть более 400 тыс. упаковок, сообщают «Известия», ссылаясь на данные Национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак».

В Центре развития перспективных технологий рассказали, что наибольший интерес к таким духам россияне демонстрировали в III квартале — продано более 600 тыс. флаконов.

В статье отмечается, что практически весь объем духов с феромонами производится в России: только 2,3 тыс. флаконов поступили из-за рубежа, тогда как внутри страны произвели 2,4 млн упаковок (более 99% от общего числа поставок).

Парфюмер Екатерина Сиордия пояснила, что духи с феромонами являются маркетинговым ходом. Феромоны — это пахучие вещества, выделяемые людьми, животными и даже насекомыми для того, чтобы метить территорию или привлекать противоположный пол.

Эксперт сказала, что маркетологи обещают нам духи, в формуле которых используются феромоны и которые никого не оставят равнодушным.

«Но дело в том, что феромоны кошки привлекают кота. Феромоны коня — кобылу. Выделять человеческие феромоны химики еще не научились. Это только в романе Зюскинда «Парфюмер» мастер создал удивительные духи из убитых девушек. В реальности парфюма с человеческими феромонами не существует», — рассказала эксперт.

Нейропарфюмер и биохимик Владислава Кочелаева пояснила, что легенда о духах с феромонами появилась из того факта, что при знакомстве люди подсознательно обращают внимание именно на запах тела другого человека. Но за идеальным ароматом она рекомендовала обратиться к профессиональному парфюмеру, который создаст индивидуальный парфюм, способный максимально проявить красоту личности.

Ранее «Газета.ru» писала что парфюмерный рынок России показал рост на 16% в третьем квартале.

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