Грузия снова вернулась к разработке проекта по строительству СПГ-терминала

Грузинские власти при помощи Азербайджана вернулись к разработке проекта строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ). Об этом заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития республики Леван Давиташвили на брифинге после заседания правительства, передает ТАСС.

«Исходя из текущих событий, когда Европа особенно заинтересована в альтернативных источниках подачи газа, все говорят о диверсификации энергопоставок, этот проект приобрел особую актуальность в этом году», — отметил Давиташвили.

По его словам, проект Грузии и Азербайджана, который разрабатывался совместно с Румынией и Венгрией, был начат еще в 2015 году. Однако по требование Евросоюза он был заморожен.

Он добавил, что разморозка этого проекта была основной темой визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Тбилиси в октябре.

В середине октября заместитель главы Государственного энергетического управления КНР Жэнь Цзиндун заявил, что китайские власти собираются ускорить строительство новых нефтехранилищ и терминалов для СПГ для обеспечения национальной энергобезопасности.