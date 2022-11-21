Аналитик Юшков: расследование диверсии на «Северных потоках» затянется

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что расследование диверсии на «Северных потоках» будет затягиваться. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«Ожидать сенсационных разоблачений не стоит — возможно, что-то мы узнаем только через несколько лет из рассекреченных материалов», — сказал он.

По его мнению, главным вопросом сейчас является состав взрывчатых веществ, обнаруженных на месте теракта, с помощью которых можно будет сузить круг подозреваемых.

12 ноября аналитическая фирма SpaceKnow зафиксировала, что в дни перед взрывами у российского газопровода были замечены неизвестные суда с выключенными транспондерами, длиной от 95 до 130 метров. Они прошли в нескольких километрах от мест ЧП.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.