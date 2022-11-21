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Аналитик Юшков: расследование диверсии на «Северных потоках» затянется

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Swedish Coast Guard/AP

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что расследование диверсии на «Северных потоках» будет затягиваться. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

«Ожидать сенсационных разоблачений не стоит — возможно, что-то мы узнаем только через несколько лет из рассекреченных материалов», — сказал он.

По его мнению, главным вопросом сейчас является состав взрывчатых веществ, обнаруженных на месте теракта, с помощью которых можно будет сузить круг подозреваемых.

12 ноября аналитическая фирма SpaceKnow зафиксировала, что в дни перед взрывами у российского газопровода были замечены неизвестные суда с выключенными транспондерами, длиной от 95 до 130 метров. Они прошли в нескольких километрах от мест ЧП.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

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