Производители иван-чая в России хотят купить подразделение владельца Lipton

Несколько российских производителей иван-чая изучают вопрос покупки подразделения компании Ekaterrа, которая занимается производством чая торговой марки Lipton. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.

«Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте — как ряд производителей, так и ряд инвесторов», — сказал Хлынов.

По его словам, российское подразделение Ekaterrа захотели купить для решения вопроса сбыта продукции производителей иван-чая.

В первой половине августа Telegram-канал Mash сообщил, что чаи Lipton, Brooke Bond и Saito международной компании Ekaterra исчезнут из магазинов России. В тот же день в Минсельхозе заявили, что уход этих компаний не скажется на объемах и ассортименте продаваемого в России чая.

Во второй половине августа издание РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ написало, что немецкий холдинг Laurens Spethmann, производящий чай Milford, ушел из России.