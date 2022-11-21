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Производители иван-чая в России хотят купить подразделение владельца Lipton

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Несколько российских производителей иван-чая изучают вопрос покупки подразделения компании Ekaterrа, которая занимается производством чая торговой марки Lipton. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов.

«Некоторое время назад предложение о покупке было направлено в российский офис компании, который передал его в головную компанию, разрешившую теперь возможность дальнейших переговоров. Среди заинтересованных лиц для участия в таком проекте — как ряд производителей, так и ряд инвесторов», — сказал Хлынов.

По его словам, российское подразделение Ekaterrа захотели купить для решения вопроса сбыта продукции производителей иван-чая.

В первой половине августа Telegram-канал Mash сообщил, что чаи Lipton, Brooke Bond и Saito международной компании Ekaterra исчезнут из магазинов России. В тот же день в Минсельхозе заявили, что уход этих компаний не скажется на объемах и ассортименте продаваемого в России чая.

Во второй половине августа издание РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ написало, что немецкий холдинг Laurens Spethmann, производящий чай Milford, ушел из России.

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