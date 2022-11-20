Deutsche Bank: страны Европы находятся в опасной зависимости от зарубежных банков

Европейские государства пребывают в опасной зависимости от иностранных кредитных организаций, заявил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг.

В ходе отраслевой конференции он приравнял данную проблему к зависимости региона от внешних источников энергии.

«Нам срочно нужно изменить курс, если мы не хотим полагаться в основном на иностранные банки для финансирования будущего Европы», — цитирует Севинга ФАН.

Глава Deutsche Bank уточнил, что никто не должен легкомысленно относится к этой ситуации. В то же время он похвалил европейских регуляторов за усиление надзора и помощь банковской сфере после кризиса, случившегося более десяти лет назад.