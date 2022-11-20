Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Deutsche Bank: страны Европы находятся в опасной зависимости от зарубежных банков

Европейские государства пребывают в опасной зависимости от иностранных кредитных организаций, заявил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг.

В ходе отраслевой конференции он приравнял данную проблему к зависимости региона от внешних источников энергии.

«Нам срочно нужно изменить курс, если мы не хотим полагаться в основном на иностранные банки для финансирования будущего Европы», — цитирует Севинга ФАН.

Глава Deutsche Bank уточнил, что никто не должен легкомысленно относится к этой ситуации. В то же время он похвалил европейских регуляторов за усиление надзора и помощь банковской сфере после кризиса, случившегося более десяти лет назад.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть