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Премьер Буркина-Фасо рассказал о приоритетных направлениях работы кабмина

Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела выступил перед руководством республики с дорожной картой работы переходного правительства.

В рамках заседания политик обозначил основные, наиболее приоритетные направления работы властей. Он затронул такие темы, как развитие сельского хозяйства и инфраструктуры. Чиновник также отметил важность восстановления территориальной целостности страны и обеспечения безопасности населения.

Кроме того, премьер-министр рассказал об особенностях нового внешнеполитического курса республики. Он считает, что Буркина-Фасо станет дружественной страной лишь для тех держав, которые будут настроены на равноправное партнерство:

«Наша цель — укрепить взаимовыгодные отношения со всеми государствами. И мы ожидаем, что наши товарищи будут верны нам. Терроризм свирепствует на нашей территории, возможно, из-за соучастия других «союзных» держав. Не может быть речи о том, что мы позволим кому-либо доминировать над нами», — цитирует его ФАН.

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