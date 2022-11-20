Обанкротившаяся криптобиржа FTX задолжала кредиторам свыше $3 млрд

Обанкротившаяся криптобиржа FTX должна выплатить 50 своим самым крупным кредиторам свыше $3 млрд, где половину суммы должны получить 10 из них. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на судебные материалы.

«Потерпевшая крах криптовалютная биржа FTX задолжала 50 своим крупнейшим кредиторам $3,1 млрд. 10 из них биржа должна порядка $1,45 млрд. Имена кредиторов в переданном суду заявлении не приводятся», — отметили в публикации.

По данным агентства, у биржи может быть свыше миллиона кредиторов, которые должны получить свои средства. В частности, в таких делах обычно фигурируют «необеспеченные кредиторы», которыми являются трейдеры.

12 ноября Reuters со ссылкой на источники сообщал, что основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид тайно перевел $10 млрд клиентских средств торговой компании Bankman-Fried Alameda Research, $2 млрд из которых пропало. При этом накануне криптовалютная биржа FTX объявила о своем банкротстве.

Позже стало известно, что соучредитель и бывший гендиректор криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид лишился всего своего состояния в $16 млрд, что стало одним из крупнейших в истории потерь состояния.