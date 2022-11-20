Решетников заявил о выделении калининградскому бизнесу «антисанкционных» 300 млн рублей

Предприниматели Калининградской области получат специальную «антисанкционную» поддержку в виде займов до 300 млн рублей. Об этом во время рабочего визита в область заявил министр экономического развития России Максим Решетников, чьи слова приводятся на сайте правительства региона.

«Вся сумма из федерального бюджета уже перечислена в региональный фонд. Бизнес Калининградской области получит займы до 300 млн рублей под два процента годовых на семь лет. Это поможет создать тысячу рабочих мест и привлечь 6,8 млрд инвестиций», — отметил Решетников.

По его словам, инвестиции пойдут на развитие туризма, рыболовства, рыбоводства, ветеринарии, производства молочной продукции и других видов деятельности. При этом бизнес региона, на фоне введения множества санкций, уже получил поддержку из бюджета в размере 5,5 млрд рублей.

В публикации добавили, что таких мер поддержки для региона еще не было. При этом область из-за географического положения оказалась в куда более сложных условиях на фоне введения множества ограничений, поэтому федеральная поддержка крайне важна.

16 ноября «Коммерсантъ», ссылаясь на дискуссию в Совете федерации писал, что бизнес и отраслевые министерства хотели бы обменять риски импортозамещения на реальную господдержку.