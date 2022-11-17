Международные резервы России за неделю увеличились на $10,5 млрд

Международные резервы России на 11 ноября составили $552,1 млрд, сообщает ОТР.
По состоянию на 4 ноября международные резервы равнялись $541,6 млрд.
Таким образом, за неделю они увеличились на $10,5 млрд.
Международные резервы России на 11 ноября составили $552,1 млрд, сообщает ОТР.
По состоянию на 4 ноября международные резервы равнялись $541,6 млрд.
Таким образом, за неделю они увеличились на $10,5 млрд.
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