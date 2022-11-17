Зеленский подписал ограничивающий финансовые операции с россиянами и белорусами закон

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы страны, который ограничивает операции с резидентами России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба украинского Министерства финансов, передает ТАСС.

Как рассказали в министерстве, закон будет способствовать выявлению и остановке финансовых операций, связанных с Россией и Белоруссией.

Кроме того, он улучшит соответствие национального законодательства международным стандартам в сфере предотвращения и противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, отметили в Минфине.

Закон о защите финансовой системы Украины предусматривает, что к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц не будут допускаться граждане РФ и Белоруссии.

Субъекты первичного финансового мониторинга будут обязаны отчитываться в Госфинмониторинг страны, если операции с субъектами, связанными с этими странами, превысят 400 тыс. гривен (почти $11 тыс.).

Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который определяет процедуру национализации системообразующих банков во время военного положения на территории Украины.

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