Эрдоган заявил, что за четыре месяца около 500 судов доставили более 11 млн тонн зерна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что за четыре месяца действия продуктовой сделки около 500 судов доставили более 11 млн тонн зерна. Об этом турецкий лидер написал в своем Twitter.

«Доставка более 11 млн тонн зерна и продуктов питания нуждающимся на почти 500 судах за последние четыре месяца показала, насколько важно и полезно соглашение для обеспечения продовольствием и безопасности в мире», — написал он.

Ранее Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. По его словам, соглашение по провозу зерна по черноморскому коридору будет продлено с 19 ноября 2022 года.

До этого министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Также эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.