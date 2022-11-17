Миллиардер из Австралии Форрест инвестирует $500 млн на восстановление Украины

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DFAT/Trevor Collens/Wikimedia

Миллиардер из Австралии Эндрю Форрест заявил, что намерен предоставить несколько сотен миллионов долларов на восстановление экономики Украины после окончания там военного конфликта. Об этом сообщает газета Sydney Morning Herald.

Отмечается, что Форрест планирует вложить 740 млн австралийских долларов ($497 млн) в инвестиционный фонд, деньги из которого будут направлены на восстановление Украины. Этот фонд был открыт 17 ноября в Сиднее.

Ожидается, что эти средства позволят построить в украинских городах современную инфраструктуру на основе модернизированных технологий

«Я всем сердцем чувствую, что мы должны создать крупный инвестиционный фонд, чтобы и украинский народ, и весь мир понял, что [после завершения конфликта на Украине] мы начнем инвестировать [в украинскую экономику] немедленно», — заявил австралийский миллиардер.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк привлечет частный капитал для восстановления украинской экономики.

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