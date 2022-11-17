Посол Моргулов: компании из Китая могут нарастить долю своей продукции на российском рынке

У китайских компаний есть неплохая возможность нарастить долю своей продукции и освоить новые ниши на российском рынке на фоне ухода из России ряда западных предприятий. Об этом заявил посол России в Китае Игорь Моргулов, написало агентство РИА Новости.

«Полагаю, не преминут воспользоваться этой возможностью», — сказал дипломат относительно наращивания объема присутствия китайских компаний на российском рынке.

По его словам, крупный китайский бизнес и до введения западных санкций против Москвы проявлял заметную активность на российском рынке: многие компании ранее открыли своих представительства, установили связи с надежными контрагентами.

На этой неделе вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила заменить ушедшие из России западные бренды одежды изделиями из монгольского кашемира.

В первой половине октября председатель экономической комиссии Меджлиса (однопалатного парламента Ирана) Мохаммад Реза Пурэбрахими сообщил, что объем поставок товаров из исламской республики в Россию с марта по август вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.