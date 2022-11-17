В МИД РФ заявили о возможности перезапуска аммиакопровода Тольятти-Одесса

Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что аммиакопровод Тольятти--Одесса исправен и технически может быть перезапущен, передает РИА Новости.

Транзит по аммиакопроводу был остановлен украинской стороной после 24 февраля в связи с началом спецоперации РФ. В июле представители Москвы, Киева, Анкары и ООН подписали соглашение в Стамбуле, которое предусматривало и поставки аммиака из России через Украину, напомнил Вершинин. Дипломат подчеркнул, что речь идет об «исключительно коммерческом проекте, который не должен обставляться никакими предварительными условиями».

Вершинин указал, что сырья, поставляемого ежегодно по аммиакопроводу, достаточно для производства около 12 миллион тонн удобрений для обеспечения продовольствием около 100 миллионов человек.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в 1970-х годах, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об обсуждении с Турцией возможности экспорта российского аммиака по трубопроводу, который проходит через Украину. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия заинтересована в поставках на мировой рынок своих удобрений, однако для возобновления поставок западным «кураторам киевского режима» нужно добиться от украинской администрации выполнения этой части черноморской сделки.