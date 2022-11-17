В МИД РФ заявили о возможности перезапуска аммиакопровода Тольятти-Одесса

close
100%
Антон Оболенский/Wikimedia

Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявил, что аммиакопровод Тольятти--Одесса исправен и технически может быть перезапущен, передает РИА Новости.

Транзит по аммиакопроводу был остановлен украинской стороной после 24 февраля в связи с началом спецоперации РФ. В июле представители Москвы, Киева, Анкары и ООН подписали соглашение в Стамбуле, которое предусматривало и поставки аммиака из России через Украину, напомнил Вершинин. Дипломат подчеркнул, что речь идет об «исключительно коммерческом проекте, который не должен обставляться никакими предварительными условиями».

Вершинин указал, что сырья, поставляемого ежегодно по аммиакопроводу, достаточно для производства около 12 миллион тонн удобрений для обеспечения продовольствием около 100 миллионов человек.

Аммиакопровод Тольятти-Одесса был построен в 1970-х годах, первая очередь была введена в строй в октябре 1979 года.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об обсуждении с Турцией возможности экспорта российского аммиака по трубопроводу, который проходит через Украину. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия заинтересована в поставках на мировой рынок своих удобрений, однако для возобновления поставок западным «кураторам киевского режима» нужно добиться от украинской администрации выполнения этой части черноморской сделки.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть