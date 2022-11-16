WP: Маск предложил сотрудникам Twitter больше работать или увольняться

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Britta Pedersen/Pool/AP

Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск предложил сотрудникам компании готовиться к повышению объемов работы и в кратчайшие сроки определиться, будут ли они работать дальше. Об этом сообщает The Washington Post.

По информации издания, Маск заявил сотрудникам, что им будет нужно по-настоящему упорно работать для того, чтобы создать «прорывной Twitter 2.0».

Отмечается, что работникам была прислана по электронной почте форма с вопросом о согласии продолжать работать в Twitter, на которую нужно ответить «Да» до 17:00 17 ноября (1:00 пятницы мск). Те, кто не ответит к обозначенному времени, будут уволены и получат трехмесячное выходное пособие.

Ранее портал Platformer со ссылкой на сотрудников соцсети сообщал, что Маск продолжает увольнять людей и становится «одержим идеей», что сотрудники компании саботируют работу социальной сети.

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