Глава Счетной палаты Украины Пацкан уволился после решения провести аудит оборонной сферы

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Счетная палата Украины

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что написал заявление об отставке из-за обвинений после его решения проверить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и провести аудит оборонной и правоохранительной сфер.

«Написал заявление об отставке. Почему? Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной сфере, безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сфере», — написал он, уточнив, что Счетной палатой по его инициативе была запланирована и анонсирована проверка НАБУ, после чего представители бюро предъявили Пацкану обвинение.

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила о завершении досудебного расследования по делу главы Счетной палаты Валерия Пацкана, который подозревается в получении взятки в размере 10 тыс. гривен ($273).

При этом украинские СМИ сообщали, что Пацкана подозревают в незаконном получении 117,65 тыс. гривен (около $3200) в качестве компенсации за жилье из госбюджета

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