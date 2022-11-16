В Венгрии сообщили о возобновлении поставок по нефтепроводу «Дружба»

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Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» возобновлены под низким давлением. Трансляция его выступления велась в его Twitter.

«Поставка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии возобновилась. Пока что в текущей фазе под низким давлением, но технические специалисты работают над тем, чтобы поставка вновь осуществлялась под полным давлением и в нормальном режиме», — сказал Сийярто.

Ранее Сийярто заявлял, что прокачка нефти по «Дружбе» в Венгрию остановилась из-за повреждения подстанций в ходе ракетного обстрела украинской энергетической инфраструктуры. Он указал, что возобновление поставок нефти в Венгрию по этому маршруту будет возможным после того, как Украина починит поврежденные объекты.

Накануне официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Украина приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии «из-за падения напряжения».

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