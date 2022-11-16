МИД: Россия оставляет за собой право жестко реагировать на нарушение «зерновой сделки»

Россия оставляет за собой право жестко реагировать на нарушение «зерновой сделки» со стороны Украины, а также провокации ВСУ, сообщает газета »Известия» со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина.

«Мы приняли к сведению полученные гарантии от украинской стороны, но вместе с тем оставляем за собой право жестко и решительно реагировать на любые возможные провокации», — заявил Вершинин.

Он указал на то, что остаются проблемы с вывозом российских удобрений из портов Европы — в частности, из 280 тыс. тонн, которые Россия обязалась бесплатно поставить в африканские страны, 80% до сих пор удерживаются в латвийских портах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Анкара продолжат работу по обеспечению беспрепятственного экспорта зерна.