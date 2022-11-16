МИД: Россия оставляет за собой право жестко реагировать на нарушение «зерновой сделки»

close
100%
Turkey's Ministry of National Defence/ABACAPRESS.COM/Reuters

Россия оставляет за собой право жестко реагировать на нарушение «зерновой сделки» со стороны Украины, а также провокации ВСУ, сообщает газета »Известия» со ссылкой на замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина.

«Мы приняли к сведению полученные гарантии от украинской стороны, но вместе с тем оставляем за собой право жестко и решительно реагировать на любые возможные провокации», — заявил Вершинин.

Он указал на то, что остаются проблемы с вывозом российских удобрений из портов Европы — в частности, из 280 тыс. тонн, которые Россия обязалась бесплатно поставить в африканские страны, 80% до сих пор удерживаются в латвийских портах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Анкара продолжат работу по обеспечению беспрепятственного экспорта зерна.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть