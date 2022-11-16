«Работа.ру»: треть россиян согласятся перейти на «серые» зарплаты при их двукратном повышении

Около трети россиян (31%) готовы согласиться на оплату труда «серым» способом и на неофициальные выплаты, если бы их повысили в два и более раз. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного сотрудниками сервиса по поиску работы и подбора персонала «Работа.ру».

«Почти три четверти россиян (72%) получают зарплаты полностью официально, при этом треть согласилась бы на неофициальные выплаты и «серые зарплаты», если бы их повысили в два и более раз», — говорится в материале.

В то же время почти каждый пятый россиянин (19%), принявший участие в опросе, признался, что его работодатель выплачивает зарплату по «серой» схеме. Этот вариант подразумевает выдачу части денежных средств официально, тогда как остальная доля зарплаты выдается «в конверте», уточняется в статье.

Чаще всего получение «серых зарплат» наблюдается в ретейле и торговле (22%), строительном секторе (21%) и в области охраны и безопасности (18%). Далее в рейтинге по этому показателю с определенным отставанием расположились такие отрасли российского рынка труда, как бухгалтерия (7%), а также культура и развлечения (6%).

11 ноября доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что ожидать повышения зарплаты с 1 января наступающего года могут те сотрудники, чей доход зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). Индексация заработной платы в следующем году также ожидается у работников государственной сферы.