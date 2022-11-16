Аналитик предупредил о риске колебаний курса рубля до конца года

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов заявил в разговоре с агентством «Прайм», что падение или укрепление рубля за оставшиеся до конца года полтора месяца может быть существенным, однако динамика зависит от ряда факторов.

Он отметил, что рубль поддерживает продажа валютной выручки экспортерами, размер которой генерируют цены на нефть. По прогнозам Антонова, цена нефти на фоне сокращения добычи ресурса в рамках ОПЕК и декабрьского эмбарго Запада будет расти.

Кроме того, Антонов напомнил, что Россия не собирается поставлять сырье странам, которые поддержат «потолок цен» на нефть. На этом фоне цена может вырасти до $150 за баррель.

Также, по мнению аналитика, влияние на рубль окажут два события: совещание ФРС США, запланированное на 14 декабря и заседание Центробанка России, которое состоится 16 декабря.

Антонов полагает, что послабление доллара удержит курс на уровне 60 руб., а вышеперечисленные факторы могут, в зависимости от ситуации «качнуть» нацвалюту к 55 или 70 руб.

В октябре главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что доллар до конца осени останется в диапазоне 57–67 руб.