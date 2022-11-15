Украина приостановила прокачку российской нефти в Венгрию из-за падения напряжения

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Украина уведомила «Транснефть», что приостановила прокачку нефти по «Дружбе» в направлении Венгрии. Об этом он сообщил ТАСС.

«Мы получили информацию от украинской стороны, что приостановлена прокачка из-за падения напряжения», — сказал он.

Ранее «Транснефть» не сокращала прокачку нефти ни в Польшу, ни в Германию из-за инцидента на нефтепроводе «Дружба».

До этого польский оператор Pern сообщил, что в связи с разгерметизацией одной из ниток нефтепровода «Дружба» нефть на немецкие нефтеперерабатывающие заводы поступает с учетом технических возможностей.

В Pern отметили, что находятся в постоянном контакте с партнерами из Германии. В свою очередь польские НПЗ получают необходимый объем нефти полностью.

12 октября оператор PERN обнаружил утечку на одной из двух ниток нефтепровода «Дружба» в Польше.