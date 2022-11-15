Минфин заявил о распространении льготной ипотеки на ЛДНР, Запорожье и Херсон

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Минфине России заявили, что жители ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей могут рассчитывать на льготную ипотеку, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в ведомстве.

По данным газеты, ЦБ РФ проводит консультации с банками о возможности предоставления финансовых услуг жителям регионов по упрощенной схеме

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству финансов выяснить, какая дополнительная помощь требуется российским регионам, в том числе тем, где введен средний уровень реагирования. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания, посвященного обеспечению нужд армии РФ.

Документ опубликован на сайте Кремля.

Отмечается, что регионы должны получить поддержку за счет федерального бюджета. Поручение необходимо выполнить до 14 ноября 2022 года.

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