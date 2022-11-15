В правительстве предложили заменить ушедшие из России бренды одежды монгольским кашемиром

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила заменить ушедшие из России западные бренды одежды изделиями из монгольского кашемира, написало агентство ТАСС.

«Традиционный монгольский кашемир. Эти товары могут собой заместить и ушедшие из России западные бренды», — сказала вице-премьер.

В начале сентября журнал Vogue сообщил, что американский актер Брэд Питт и его близкая подруга, дизайнер Сэм Хари, представили новый бренд God's True Cashmere, который начнет заниматься продажей одежды из кашемира. В коллекцию унисекс вошли спортивные костюмы и рубашки на пуговицах в клетку.

Ранее 15 ноября Абрамченко рассказала, что Россия увеличила мощность экспортных поставок электроэнергии в Монголию на 100 МВт.

Во второй половине мая в Telegram-канале Форум «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности» сообщалось, что российское министерство промышленности и торговли выразило готовность поддержать российский бизнес, представители которого выразят желание работать на территории Монголии.