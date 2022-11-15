Боррель: страны ЕС должны потратить €70 млрд на оборону за следующие три года

Боррель: страны ЕС должны потратить на оборону дополнительно €70 млрд за три года

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Global Look Press

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе, что государства Евросоюза должны потратить на оборону дополнительно €70 млрд за следующие три года. Об этом сообщает ТАСС.

»€70 млрд — дополнительные средства, которые страны-члены должны выделить до 2025 года, за следующие три года», — сказал он.

Ранее Боррель заявил, что силы быстрого реагирования Евросоюза численностью до 5 тыс. человек должны быть созданы и готовы к развертыванию уже в новом году. По его словам, министры обороны планируют рассмотреть и изучить два сценария с силами реагирования.

Кроме того, глава европейской дипломатии отчитался о поставках оружия Украине на €8 млрд.

Он указал, что «это 45% от усилий США».

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