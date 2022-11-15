Правительство России решило не вводить экспортные пошлины на уголь с 1 января

Российский кабмин решил не вводить экспортные пошлины на энергетический и коксующийся уголь с начала 2023 года. Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение замминистра финансов Алексея Сазанова.

«Мы решили, что НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) достаточно, дальше будем мониторить ситуацию в первом квартале», — сказал заместитель главы Минфина.

В середине сентября газета «Коммерсантъ» написала, что российские власти, находясь в поисках источников покрытия дефицита бюджета, рассматривают вопрос о возможности введения экспортной пошлины на уголь.

Затем издание «Коммерсантъ» сообщал, что Минфин решил ослабить нагрузку на сталелитейный сектор, но одновременно увеличил экспортные пошлины для угля, что позволит собрать дополнительные 30 млрд руб. в год.

В конце сентября министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1» сообщил, что дефицит бюджета в 2022 году может превысить 0,9% ВВП.

В тот же период стало известно, что российское правительство одобрило проект бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Уровень доходов в 2023 году оценили примерно в 26 трлн руб., расходов — в 29 трлн руб.