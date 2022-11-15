Пресс-секретарь правительства Мюллер: Польша не национализировала акции «Газпрома»

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Anton Vaganov/Reuters

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил на брифинге, что власти страны пока не национализировали акции «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, но перевели доли компании под принудительное управление. Об этом сообщает ТАСС.

«Я хотел бы разъяснить, что это временное управление, а не национализация долей, потому что без изменения конституции нет возможности конфисковать российское имущество и передавать его на деятельность для восстановления Украины», — сказал он, уточнив, что такая мера может стать реализуемой после внесения изменений в Конституцию.

При этом, как добавил Мюллер, соответствующий проект уже есть в польском Сейме, но он может быть вынесен на голосование, если представители оппозиции заявят, что примут его положительно.

Ранее ТАСС со ссылкой на сообщение министерства развития и технологий страны сообщил, что власти Польши подтвердили перевод доли «Газпрома» в компании EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал — Европа, под принудительное управление.

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