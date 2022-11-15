Си Цзиньпин во время саммита G20 призвал страны отказаться от односторонних санкций

Мировые государства должны отменить односторонние санкции и снять ограничения на научно-техническое сотрудничество, заявил китайский лидер Си Цзиньпин во время саммита G20.

По словам председателя КНР, в сфере глобального развития энергетическая и продовольственная безопасность стали самыми актуальными вызовами. Проблемы с цепочками поставок и нарушение международного сотрудничества стали главными причинами сложившегося в мире кризиса.

«Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество», — цитирует Си Цзиньпина ФАН.