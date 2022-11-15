Премьер-министр Индии указал на катастрофические последствия нехватки удобрений

Нехватка удобрений может привести к голоду, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите G20 в Индонезии.

«Существующая проблема нехватки удобрений с точки зрения продовольственной безопасности является огромным кризисом. Нехватка удобрений сегодня — это продовольственный кризис завтра, для которого в мире не будет решения», — цитирует политика ФАН.

Необходим гарантированный экспорт удобрений и зерна, поэтому страны должны прийти к взаимопониманию по данному вопросы и договориться о поставках, заявил Моди.

Он добавил, что Индия развивает выращивание проса, которое может спасти мир от некоторых продовольственных проблем.