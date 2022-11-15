Пенсионный фонд повысил максимальный размер доплаты для пенсионеров с иждивенцами до 7220 рублей

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Максимальный размер доплаты к пенсии пенсионерам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, составляет в настоящее время 7220 рублей. Соответствующую надбавку можно получить только за близких родственников, но не более чем за трех человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы Пенсионного фонда России (ПФР).

«Пенсионный фонд устанавливает повышение (до 7220 рублей — «Газета.Ru») фиксированной выплаты к страховой пенсии гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Надбавка за иждивенцев предусмотрена законодательством с начала 2002 года», — сообщили представители госучреждения.

Получить надбавку можно получить только за детей пожилого человека в возрасте до 18 лет. Доплаты также распространяются на внуков до 18 лет либо от 18 до 23 лет, если у них нет других родственников трудоспособного возраста, которые по закону обязаны их содержать.

К иждивенцам также относятся родители и супруг, достигшие пенсионного возраста или имеющие инвалидность. Однако для получения выплат в этом случае пенсия последних должна быть ниже прожиточного минимума пенсионера, уточнили в ПФР.

14 ноября газета «Известия» сообщила об отклонении правительством России проекта об индексации пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2023 года. Инициаторами соответствующего законопроекта выступали представители партии ЛДПР. В правительстве объяснили свое решение по данному вопросу риском увеличения госзатрат на 538 млрд рублей в следующем в случае одобрения пенсионных индексаций.

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