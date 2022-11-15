Зеленский заявил, что зерновая сделка может стать бессрочной

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зерновая сделка может стать бессрочной. Об этом он сообщил в ходе своего выступления по видеосвязи перед участниками саммита «Большой двадцатки» (G20), передает ТАСС.

«Я считаю, что наша инициатива по экспорту зерна заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. Поэтому для этого предлагаю расширить инициативу по экспорту зерна на другие наши порты, в частности, на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области», — сказал он.

Зеленский также отметил, что для переговоров с Россией после окончания боевых действий можно использовать формат зерновой сделки.

Ранее украинский президент заявлял, что Киеву требуются новые и эффективные гарантии безопасности, а сама идея возвращения к Минским соглашениям невозможна. Например, Зеленский упомянул такие пункты, как восстановление «радиационной безопасности» на Запорожской АЭС, введение потолка цен на энергетические ресурсы РФ и расширение зерновой сделки.

До этого издание France-Press сообщало, что страны, являющиеся членами G20, в итоговом коммюнике саммита на Бали могут призвать к продлению зерновой сделки.

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