Си Цзиньпин призвал страны G20 сдерживать мировую инфляцию

Китайский лидер Си Цзиньпин сообщил, что государствам G20 необходимо держать под контролем глобальную инфляцию. Соответствующую точку зрения глава Китайской Народной Республики выразил в рамках саммита «Большой двадцатки», который проходит в Индонезии.

По словам председателя страны, члены G20 также должны исходить из принципа общей безопасности.

«Необходимо сдерживать мировую инфляцию, устранять экономические и финансовые риски, в особенности развитые экономики должны уменьшать негативные побочные эффекты от их регулирования монетарной политики», — цитирует политика Общественная служба новостей.

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