Московские и подмосковные аптеки завысили разрешенные цены на препарат от диабета в 2-3 раза

Почти 30 точек столичных и подмосковных аптек в настоящее время продают препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик» (семаглутид) производства датской компании Novo Nordisk по цене в 2-3 раза превышающей предельную зарегистрированную стоимость. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные онлайн-справки Aptekamos.ru.

«Препарат от сахарного диабета второго типа «Оземпик» (семаглутид) производства датской компании Novo Nordisk продается почти в 30 столичных и подмосковных точках по цене в 2-3 раза выше предельной зарегистрированной», — говорится в материале.

В то же время в некоторых аптеках, включая сети «Столички», «Нео-Фарм» и «Аптека A.v.e», данного препарата нет в наличии. Это несмотря на то, что «Оземпик» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2022 год. В Национальной системе цифровой маркировки и прослеживания товаров («Честном ЗНАКе») допустили возможность проведения проверки со стороны Росздравнадзора.

«В случае, если подтвердится информация о том, что их (препараты «Оземпик» — «Газета.Ru») реализовали с нарушением, без вывода из оборота — информация будет передана в Росздравнадзор, который будет вправе на основе данной информации провести проверку», — сообщили в системе маркировки.

12 ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране идет высокими темпами наращивание объемов производства отечественный лекарств. Импортозамещение в данном сегменте «идет по плану».