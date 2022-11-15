Власти ФРГ национализируют экс-«дочку» «Газпрома» из-за ее «чрезмерной коммерческой задолженности»

Правительство Германии приняло решение национализировать бывшую дочернюю компанию российского энергохолдинга «Газпром» Gazprom Germania (SEFE, Securing Energy for Europe). Это обусловлено ее «чрезмерной коммерческой задолженностью», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Министерства экономики ФРГ.

«Если смена собственника SEFE не будет завершена и SEFE не будет обеспечена достаточным капиталом… SEFE не сможет рефинансировать себя за счет своей операционной деятельности… ей угрожает сценарий неплатежеспособности», — пояснили в ведомстве.

В Минэкономики Германии подчеркнули, что такая ситуация угрожает энергетической безопасности страны и в дальнейшем может привести к угрозе перебоев энергоснабжения для конечных потребителей. По этой причине правительство Германии получит 100% акций предприятия и увеличит кредит компании до €13,8 млрд.

5 ноября агентство Bloomberg сообщило, что бывшая «дочка» российского энергетического холдинга «Газпром» SEFE (Securing Energy for Europe) может потерять в Германии €1 млрд. Это обусловлено возможностью полного прекращения поставок газа крупнейшим независимым сырьевым трейдером Vitol Group.